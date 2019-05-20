سهر الصايغ تقع ضحية "مشعوذ" في "فكرة بمليون جنيه"

واعتذرت والدتها "صابرين" لها، طالبة منها أن تسامحها بأنها أقنعتها بالسير وراء هذا المشعوذ، والذى أدى إلى نقلها للمستشفى، وفى ذات الوقت أخفت والدتها حقيقة أمر نجلتها عن والدها "مصباح" صلاح عبدالله.



وفى سياق منفصل، تشاجر "علاء" على ربيع مع زوجته "هبة" آلاء الشريف، بعدما طلبت منه الذهاب معه فى عشاء العمل الخاص به، إلا أنه رفض.



"فكرة بمليون جنيه" بطولة علي ربيع، صابرين، كريم عفيفي، محمد محمود، صلاح عبد الله، وإنتاج صادق الصباح، ومن تأليف أمين جمال وإبراهيم محسن، محمد فتحي، شريف يسري، وإخراج وائل إحسان، ويقوم بغناء تتر العمل الفنان الشعبي أحمد شيبة.