مشاجرة بين تامر هجرس ودنيا سمير غانم فى "بدل الحدوتة 3"









شن "زيد" أحد مشاهير السوشيال ميديا والذي يجسد دوره الفنان تامر هجرس، في مسلسل "بدل الحدوتة 3" الحرب على "لهفة" دنيا سمير غانم، مهددًا إياها بأنه سيكون سببًا فى ابتعاد متابعيها عنها.بدأت أحداث حلقة اليوم، بتهديد "زيد" لـ"لهفة" بأن متابعيها سيعزفون عن متابعتها عبر صفحاتها على السوشيال ميديا، وأطلق هاشتاج "لهفه" بكلام ساخر منها وهذا ما أغضبها كثيرًا.ويقوم ببطولة "بدل الحدوتة 3" الفنانة دنيا سمير غانم، الفنان سمير غانم، حمدى الميرغنى، محمد ثروت وشيماء سيف، وعمرو وهبة، المسلسل من إخراج خالد الحلفاوى، وإنتاج سينرجى وهشام جمال.