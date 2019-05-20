"المنايفة عزموا الطريق الإقليمي كله على الفطار".. شاهد ماذا حدث
الإثنين 20/مايو/2019 - 05:45 ص
نعيم يوسف
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قال أيمن الدهشوري، أحد الشباب المنظمين لحملة "إفطار صائم"، على الطريق الدائري الإقليمي، بأحدى قرى مركز الباجور بمحافظة المنوفية، أن الحملة بدأت منذ 9 سنوات في القرية، ويقومون بتوزيع الوجبات الجاهزة على المنازل قبل الإفطار.
وأضاف "الدهشوري"، في مداخلة مع برنامج "مصر النهاردة"، المذاع على القناة الأولى بالتلفزيون المصري، ويقدمه أحمد سمير، أن الطريق الدائري الإقليمي يمر بخمس محافظات وعليه خدمات قليلة، وبالتالي فإن أي شخص يمر عليه سيكون محتاجا لوجبة إفطار.
ولفت إلى أن الطريق سريع، ويكون هناك تواجد من قوات الشرطة ويرفعون لافتات، ويرتدون سترات فسفورية لكي يراهم المارة على الطريق.
وأضاف "الدهشوري"، في مداخلة مع برنامج "مصر النهاردة"، المذاع على القناة الأولى بالتلفزيون المصري، ويقدمه أحمد سمير، أن الطريق الدائري الإقليمي يمر بخمس محافظات وعليه خدمات قليلة، وبالتالي فإن أي شخص يمر عليه سيكون محتاجا لوجبة إفطار.
ولفت إلى أن الطريق سريع، ويكون هناك تواجد من قوات الشرطة ويرفعون لافتات، ويرتدون سترات فسفورية لكي يراهم المارة على الطريق.
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