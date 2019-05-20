مواطنون شاركوا الرئيس حفل الإفطار: "بني آدم عظيم" (فيديو)



وقالت مواطنة من مصر القديمة، إنهم من الأسمرات، وفي البداية كانوا يعيشون مع بعضهم البعض في وحدة سكنية واحدة، ولكن الآن يعيشون كل أسرة بمفردها في وحدة سكنية خاصة بها، مشددة على أن "الحياة اتغيرت خالص".



وأكدت سيدة أخرى من منطقة جنوب سيناء، أنها سعيدة بالحفل، قائلة: "مبسوطة عشان جيت عندك ياريس"، فيما أكدت سيدة أخرى: "عندما بدأت مبادرة حياة كريمة، من حصلوا على هذه المساعدات قعدوا يدعوا لحضرتك".



وأكد أحد المشاركين، أنه لا يصدق حتى الآن حضوره حفل الإفطار، مشددا على أن السيسي "بني أدم عظيم"، بينما قالت أخرى: "أنا كنت مهتمة أشكره على أنه شالنا من المناطق العشوائية إلى مناطق نضيفة وكنت عايزة أشكره على حملة 100 مليون صحة"، وأكدت أخرى: "مش مصدقة أني كنت مع الرئيس وفطرت معاه"، بينما قال أخر أنه "راجل بيخاف الله".

أعرب المواطنون المشاركون في حفل الإفطار الذي نظمته رئاسة الجمهورية، عن شكرهم وسعادتهم بمشاركة الرئيس لهم في تناول الإفطار.