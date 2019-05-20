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مدرب الزمالك: لقاء العودة "حياة أو موت" ونحتاج إلى 11 مقاتل في برج العرب

الإثنين 20/مايو/2019 - 03:19 ص
مدرب الزمالك: لقاء العودة حياة أو موت ونحتاج إلى 11 مقاتل في برج العرب
الزمالك ونهضة بركان
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هاني عصام ورامي بشاي
 
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تحدث أمير عزمي مجاهد المدرب المساعد بالجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن مباراة اليوم أمام نهضة بركان المغربي في ذهاب نهائي الكونفيدرالية الإفريقية.

 

وقال مجاهد إن الفريق قدم مباراة جيدة وخصوصاً عمر صلاح، أشكرهم كثيرا ومباراة العودة بالنسبة لنا مسألة حياة أو موت، ليس أمامنا أي حل سوى الفوز بالمباراة والبطولة.

 

وتابع: "فريق نهضة بركان قدم مباراة جيدة ونجح في الفوز في أخر دقيقة، ولكننا قادرون على التتويج باللقب خلال مباراة العودة، نطالب جماهير نادي الزمالك التواجد في ملعب برج العرب ونتمنى أن تمتلئ المدرجات بالجماهير".

 

وأتم حديثه : "مباراة العودة تحتاج إلى ١١ مقاتل، تحتاج إلى لاعبين رجال وبإذن الله قادرين على التتويج بالكأس".

 

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