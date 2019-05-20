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جروس: سنقاتل لتحقيق لقب الكونفدرالية وقادرين على التعويض بالقاهرة

الإثنين 20/مايو/2019 - 03:05 ص
جروس: سنقاتل لتحقيق لقب الكونفدرالية وقادرين على التعويض بالقاهرة
جروس
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هاني عصام ورامي بشاي
 
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أكد السويسري كريستيان جروس ، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ، خلال المؤتمر الصحفي ، بعد مباراة نهضة بركان المغربي ، في ذهاب الكونفدرالية الأفريقية ، بأنه حزين للغاية ، بالهدف القاتل الذى اهتزت به شباك الفريق من المباراة .

 

وأكد جروس: "سوف نقاتل خلال مباراة العودة بالقاهرة من أجل تحقيق الفوز ، وتعويض الخسارة ، خاصة وأن هدفنا كان تحقيق نتيجة ايجابية بالمغرب".

 

وأشار المدير الفني للزمالك: "دخلنا مباراة الذهاب ، لتحقيق نتيجة ايجابية ، لكن نجح الفريق المغربي ، في تسجيل هدف في اللحظات الاخيرة من الشوط الثاني".

 

وأضاف جروس: "سنحاول التعويض في مباراة العودة بالقاهرة ، من أجل تحقيق البطولة الإفريقية ، وسنعالج الأخطاء سريعا ، والهدف جاء من هجمة مرتدة للفريق المغربي".

 

وكشف جروس ، بأن لاعبي فريقه خلال المباراة حاولوا التسجيل ، لكن التوفيق لم يحالفهم في أكثر من فرصة محققة، وفريق نهضة بركان منافس قوي ، ويضم مجموعة من اللاعبين المميزين .

 

ووعد المدير الفني ، الجماهير الزملكاوية ومجلس الإدارة بالتعويض في مباراة الإياب بالقاهرة , وتحقيق نتيجة إيجابية تمنحنا لقب الكونفدرالية .

 

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