عاجل.. مقتل 12 عنصرًا من حركة حسم كانوا يخططون لعمليات إرهابية

تمكنت قوات الأمن من قتل 12 عنصرًا من عناصر حركة حسم الإرهابية، بعد تخطيطهم لتنفيذ عددًا من العمليات الإرهابية.





ردت معلومات لقطاع الأمن الوطنى تفيد صدور تكليفات من قيادات الجناح المسلح لتنظيم الاخوان الارهابى بالخارج لعناصر حركة حسم، المسلحة التابعة لها، لتنفيذ سلسلة من العمليات العدائية خلال الفترة المقبلة لإحداث حالة من الفوضى بالبلاد.





ورصدت عمليات المتابعة اتخاذ مجموعة من عناصر حركة حسم الإرهابية إحدى الشقق السكنية بمدينة ٦ أكتوبر بمحافظة الجيزة، وكرا لتصنيع العبوات المتفجرة التى يقومون باستخدامها فى تنفيذ تلك الاعمال، وبمداهمته قامت تلك العناصر بالمبادرة بإطلاق النيران تجاه القوات والتى تعاملت معها على الفور، مما أسفر عن مصرع عدد ٧ من تلك العناصر، وعثر بحوزتهم على عدد "٤ سلاح آلى عيار 7.62 * 1.39 وبندقية خرطوش وكمية من مادة R. Salt والنترات والدوائر الكهربائية والأدوات المستخدمة فى عمليات التصنيع".





وأكدت المعلومات تواجد عدد من عناصر مجموعة التنفيذ التابعة للجماعة الإرهابية بإحدى الشقق السكنية بدائرة قسم الشروق بمحافظة القاهرة، استعدادا لتنفيذ عمليات عدائية، حيث داهمت القوات الوكر المشار اليه، وتبادلت إطلاق النار مع تلك العناصر مما اسفر عن مصرع عدد ٥ وعثر بحوزتهم على عدد "٥ بندقية آلى عيار 7.62 *3.39 وخزينة بندقية آلية، و٢ عبوة معدة للتفجير، وعدد ٢ عبوة متفجرة".





تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتتولى نيابة أمن الدولة العليا مباشرة التحقيقات.





يأتى ذلك استكمالا لجهود وزارة الداخلية فى مواجهة جماعة الإخوان الإرهابية من خلال توجيه الضربات الاستباقية لعناصرها، وإجهاض مخططاتها، لتنفيذ عمليات عدائية تستهدف زعزعة الامن والاستقرار.



