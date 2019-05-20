وزارة الشباب: تنظيم كأس الأمم الإفريقية سيبهر العالم
الإثنين 20/مايو/2019 - 05:33 ص
نعيم يوسف
Advertisements
Advertisements
قال محمد فوزي، المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة، إن القيادة السياسية بذلت مجهودًا كبيرًا لتكون الدولة قادرة على تنظيم "كأس الأمم الأفريقية"، ويعبر عن مصر وتاريخها وحضارتها.
وأشار "فوزي" في مداخلة مع برنامج "حضرة المواطن"، المذاع على قناة الحدث اليوم الفضائية، إلى أن العمل يظهر للنور تدريجيا، وسيبهر العالم كله.
وأوضح أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أعلن عن تميمة كأس الأمم الأفريقية، والتي ظهرت على شكل "توت عنخ أمون" بشكل صغير، وهي تعبر عن أصغر ملوك مصر وأعظمها.
وأشار "فوزي" في مداخلة مع برنامج "حضرة المواطن"، المذاع على قناة الحدث اليوم الفضائية، إلى أن العمل يظهر للنور تدريجيا، وسيبهر العالم كله.
وأوضح أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أعلن عن تميمة كأس الأمم الأفريقية، والتي ظهرت على شكل "توت عنخ أمون" بشكل صغير، وهي تعبر عن أصغر ملوك مصر وأعظمها.
Advertisements
المزيد عن: وزارة الشباب والرياضة كأس الأمم الأفريقية توك شو أخبار
- كوبر يعترف: لم نقدم كرة نموذجية في أمم إفريقيا ولكنني سعيد
- وزير الأثار: نقل 4200 قطعة من مقتنيات "توت عنخ أمون" إلى المتحف الكبير
- توقعات بمتابعة 300 مليون مشاهد لحفل افتتاح كأس أسيا
- شطة: تنظيم مصر أمم أفريقيا 2019 يفتح المجال لعودة الجماهير تدريجيًا
- "فرحة المصريين أكبر من تميم".. استضافة مصر لكأس أفريقيا صفعة على وجه تنظيم الحمدين
- باريس تستقبل "الملك توت عنخ آمون" بعد غياب 50 عامًا
- الصحف العالمية تصنف معرض "الملك الذهبي" الأفضل عالميًا لعام 2019
- نكشف سر تضارب عدد قطع معرض توت عنخ آمون من 166 لـ 149 قطعة
- فضل يكشف رحلة تميمة مصر ٢٠١٩
- محمد فضل يكشف تفاصيل اختيار تميمة بطولة الأمم الإفريقية 2019