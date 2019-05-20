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وزارة الشباب: تنظيم كأس الأمم الإفريقية سيبهر العالم

الإثنين 20/مايو/2019 - 05:33 ص
وزارة الشباب: تنظيم كأس الأمم الإفريقية سيبهر العالم
تميمة كأس الأمم الإفريقية
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نعيم يوسف
 
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قال محمد فوزي، المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة، إن القيادة السياسية بذلت مجهودًا كبيرًا لتكون الدولة قادرة على تنظيم "كأس الأمم الأفريقية"، ويعبر عن مصر وتاريخها وحضارتها.

وأشار "فوزي" في مداخلة مع برنامج "حضرة المواطن"، المذاع على قناة الحدث اليوم الفضائية، إلى أن العمل يظهر للنور تدريجيا، وسيبهر العالم كله.

وأوضح أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أعلن عن تميمة كأس الأمم الأفريقية، والتي ظهرت على شكل "توت عنخ أمون" بشكل صغير، وهي تعبر عن أصغر ملوك مصر وأعظمها.
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