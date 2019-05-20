السيسي عن المساعدات المقدمة للمواطنين: "كله من خير مصر.. محدش بيمن على أهلها بحاجة"
الإثنين 20/مايو/2019 - 03:11 ص
نعيم يوسف
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نشرت الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية، مقطع فيديو يرصد ملخص إفطار السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع مواطنين من مختلف محافظات مصر.
وأعرب السيسي، عن شركه للمواطنين الذين قطعوا مسافات طويلة وجاؤوا لكي يتناولوا الإفطار معه، مشددًا على أن حجم الجهد المبذول في المشروعات التي تقوم بها الدولة يشارك فيه المصريون جميعا.
وشدد على أن حجم المشاريع التي أقيمت في سيناء بمبالغ كبيرة جدا، لتوفير الفرص الاستثمارية والسياحية فيها.
وبالنسبة للمساعدات التي تقدم للناس، قال السيسي: "ده كله من خير مصر.. محدش بيمن على أهلها بحاجة".
من جانبهم، أعرب المشاركون عن شكرهم وسعادتهم باللقاء، وأكد أحدهم: "بني أدم عظيم"، بينما قالت أخرى: "أنا كنت مهتمة أشكره على أنه شالنا من المناطق العشوائية إلى مناطق نضيفة"، وأكدت أخرى: "مش مصدقة أني كنت مع الرئيس وفطرت معاه".
وأعرب السيسي، عن شركه للمواطنين الذين قطعوا مسافات طويلة وجاؤوا لكي يتناولوا الإفطار معه، مشددًا على أن حجم الجهد المبذول في المشروعات التي تقوم بها الدولة يشارك فيه المصريون جميعا.
وشدد على أن حجم المشاريع التي أقيمت في سيناء بمبالغ كبيرة جدا، لتوفير الفرص الاستثمارية والسياحية فيها.
وبالنسبة للمساعدات التي تقدم للناس، قال السيسي: "ده كله من خير مصر.. محدش بيمن على أهلها بحاجة".
من جانبهم، أعرب المشاركون عن شكرهم وسعادتهم باللقاء، وأكد أحدهم: "بني أدم عظيم"، بينما قالت أخرى: "أنا كنت مهتمة أشكره على أنه شالنا من المناطق العشوائية إلى مناطق نضيفة"، وأكدت أخرى: "مش مصدقة أني كنت مع الرئيس وفطرت معاه".
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