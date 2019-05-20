سحور المصريين وسط أجواء رمضانية
الإثنين 20/مايو/2019 - 02:44 ص
عبدالحافظ حمدي
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رصدت عدسة بوابة الفجر الإلكترونية، سحور
المواطنين في وسط القاهرة، فى وسط أجواء رمضانية، حيث توافد المواطنين على المحلات
والمقاهي لتناول وجبة السحور، والتى أحد عناصرها الأساسية طبق الفول.
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