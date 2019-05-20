سحور المصريين وسط أجواء رمضانية

رصدت عدسة بوابة الفجر الإلكترونية، سحور المواطنين في وسط القاهرة، فى وسط أجواء رمضانية، حيث توافد المواطنين على المحلات والمقاهي لتناول وجبة السحور، والتى أحد عناصرها الأساسية طبق الفول.







