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سحور المصريين وسط أجواء رمضانية

الإثنين 20/مايو/2019 - 02:44 ص
سحور المصريين وسط أجواء رمضانية
سحور رمضان
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عبدالحافظ حمدي
 
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رصدت عدسة بوابة الفجر الإلكترونية، سحور المواطنين في وسط القاهرة، فى وسط أجواء رمضانية، حيث توافد المواطنين على المحلات والمقاهي لتناول وجبة السحور، والتى أحد عناصرها الأساسية طبق الفول.



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المزيد عن: شهر رمضان سحور رمضان تناول وجبة السحور
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