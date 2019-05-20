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عاجل.. أول قرار من رئيس الزمالك بعد الخسارة أمام نهضة بركان

الإثنين 20/مايو/2019 - 02:41 ص
عاجل.. أول قرار من رئيس الزمالك بعد الخسارة أمام نهضة بركان
الزمالك ونهضة بركان
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هاني عصام ورامي بشاي
 
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أكد رئيس نادي الزمالك أنه سيصرف مكافأة للاعبي الفريق بعد الخسارة من نهضة بركان المغربي بهدف نظيف أمس الأحد في ذهاب نهائي الكونفدرالية.

 

وقال رئيس الزمالك في تصريحات لبرنامج "الزمالك اليوم" عبر شاشة قناة "المحور": "سأقوم بصرف المكافأة للاعبين كما وعدتهم لكنني لن أصرف مكافأة للجهاز الفني للفريق بسبب أخطائه في اللقاء".

 

وهاجم مرتضى، المعلق الرياضي علي محمد علي، وقال "علي محمد علي قال اسم رئيس نهضة بركان لكنه لم يذكر اسمي على الإطلاق وعيب كده وتقريبا هو خايف من قطر ومش عاوزين يقولوا اسمي".

 

وواصل "راهنت على عمر صلاح بعد تألقه ، وما حدث درس قاسي لجنش بسبب الاستهتار في مباراة النجم الساحلي التونسي".

 

وأضاف "أشكر الشعب المغربي على حسن الضيافة ولنا ضربة جزاء غير محتسبة والجهاز الإداري بتاعنا لم يطلب الفار وكله على بعضه مالوش لازمة".

 

وشدد على أنه كان لابد من الدفع بالونش مع نهاية اللقاء على حساب أوباما لتوفير مزيد من التأمين الدفاعي، وواصل "أنا زهقت وجبت آخري وهطق وهصبر حتى الأحد المقبل وجروس كان عليه التدخل بدلًا من اللعب في أنفه".

 

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