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جوجل توجه ضربة قاضية لهواتف هواوي الجديدة

الإثنين 20/مايو/2019 - 02:36 ص
جوجل توجه ضربة قاضية لهواتف هواوي الجديدة
جوجل
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قررت شركة جوجل، وقف أعمالها التي تتطلب نقل منتجات عتادية وبرمجية مع شركة هواوي؛ باستثناء تلك التي تغطيها تراخيص المصادر المفتوحة، وذلك في ضربة لشركة التقنية الصينية، بعد إدراجها من قبل الحكومة الأميركية على قائمتها التجارية السوداء.

وبحسب رويترز، سوف تفقد هواوي على الفور إمكانية الوصول إلى تحديثات نظام التشغيل أندرويد، كما ستفقد هواتفها الذكية المستقبلية التي تُباع خارج الصين إمكانية الوصول إلى التطبيقات، والخدمات الشائعة على أندرويد، بما في ذلك متجر غوغل بلاي، وتطبيق خدمة البريد الإلكتروني جيميل.

ووفقًا لمصدر رويترز، فإن تفاصيل تحديد الخدمات التي سوف تُمنع عن هواوي لا تزال قيد المناقشة داخل غوغل.

ونقل موقع البوابة العربية للأخبار التقنية، عن متحدث باسم شركة هواوي يوم الجمعة: أن محامي شركة هواوي يدرسون أيضًا تأثير تصرفات وزارة التجارة الأميركية.

وحسب الموقع، فإن هواوي ستستمر في الوصول إلى نسخة نظام التشغيل أندرويد المتاحة من خلال الترخيص المفتوح المصدر، الذي يجعل النظام متاحًا لكل من يرغب في استخدامه. وقال مصدر في هواوي، إن غوغل سوف تتوقف عن تقديم أي دعم فني، أو تعاون فيما يخص خدمات أندرويد وغوغل.

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المزيد عن: شركة هواوي شركة جوجل
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