بعد خسارته أمام نهضة بركان.. هل يُكرر الزمالك إنجاز 2002 في الكونفيدرالية

نال فريق الزمالك هزيمة قاتلة أمام فريق نهضة بركان المغربي بهدف دون مقابل في المباراة التي جرت بينهما على الملعب البلدي بمدينة "بركان" المغربية، في لقاء ذهاب نهائي بطولة الكونفيدرالية الإفريقية.

وجاء هدف الفوز لفريق نهضة بركان في الدقيقة 94 من زمن اللقاء عبر المهاجم التوجولي "لابا كودجو" هداف بطولة الكونفيدرالية والدوري المغربي هذا الموسم.

وأصبح الزمالك في موقف صعب قبل مباراة الإياب أمام الفريق المغربي، حيث يحتاج للفوز بهدفين دون مقابل في موقعة الإياب من أجل حصد لقب بطولة الكونفيدرالية الإفريقية، بالتأكيد مهمة الأبيض لن تكون سهلة ولكنها ليست مستحيلة، خاصة وأن الفريق تعرض لمواقف مشابهة طوال تاريخ مشاركاته الإفريقية.

تتشابه ظروف مباراة الزمالك ونهضة بركان، مع مباراة الفريق الأبيض ضد الرجاء المغربي في نهائي دوري أبطال إفريقيا، حيث أقيمت مباراتي الذهاب للنهائيين الإفريقيين في شهر رمضان المبارك، وانتهت المباراتين بنتيجة سلبية للأبيض، حيث تعادل سلبيًا أمام الرجاء وخسر اليوم أمام نهضة بركان.

في لقاء الإياب لنهائي دوري الأبطال عام 2002 نجح الزمالك في تحقيق الفوز بهدف سجله لاعبه تامر عبد الحميد في المباراة التي أقيمت على استاد القاهرة وسط حضور جماهيري كثيف ليمنح فريقه أخر ألقابه بالبطولة القارية، هل ينجح الزمالك في تكرار هذا الإنجاز ويحصد لقب الكونفيدرالية في لقاء الإياب أمام نهضة بركان المغربي.

يذكر أن مباراة الإياب بين الزمالك ونهضة بركان ستقام يوم 26 مايو الجاري.