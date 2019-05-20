موعد الإمساك يوم 15 رمضان

حددت أمساكية شهر رمضان وقت السحور 12.48 صباحًا، أما موعد الإمساك فيكون في 2.48 صباحًا، علماً بأن موعد أذان الفجر وفق الهيئة المصرية العامة للمساحة هو 3.18 صباحًا.





يأتي ذلك في إطار الخدمات التي تقدمها بوابة الفجر الإلكترونية للقراء خلال شهر رمضان المبارك.







