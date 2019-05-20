عاصي الحلاني: "ذا فويس" من أفضل التجارب في حياتي









وأشار إلى وجود صداقة وطيدة تربطه مع كل أعضاء للجنة تحكيم البرنامج على مدار مواسمه المختلفة مثل شيرين، وإليسا، محمد حماقي، كاظم الساهر وصابر الرباعي.





أكد المطرب عاصي الحلاني، أن مرحلة مشاركته في لجنة تحكيم برنامج المسابقات الشهير "ذا فويس" يراها من أفضل المراحل الموجوده فى حياته الفنية ومن أفضل التجارب التى حققت شعبية كبيرة لدى الجمهور.وأضاف "الحلانى" خلال لقائه فى برنامج "عايشة شو" على قناة "القاهرة والناس"، أن برنامج "ذا فويس" جعله يصل إلى الجمهور بشكل أكبر وأن يتعرف معجبيه على شخصيته الحقيقية بعيدًا عن كونه مطربًا.