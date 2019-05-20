عاجل.. أول تعليق من عمرو أديب على خسارة الزمالك أمام نهضة بركان
الإثنين 20/مايو/2019 - 02:08 ص
علي نبوي
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أشاد الإعلامي عمرو أديب بأداء فريق الزمالك أمام نهضة بركان رغم خسارته بهدف نظيف في ذهاب نهائي الكونفدرالية.
وغرد أديب عبر
حسابه الشخصي بموقع التواصل "تويتر" :"من مده طويله لم استمتع باداء
الزمالك مثلما استمتعت به امام البركان".
وأضاف "حرفنه
عاليه جدا لكل اللاعيبه رجوله في الاداء روح عاليه جدا مهارات في التسليم والاستلام
دفاع حديدي".
وتابع :"ومبروك
لمصر حارس مرمى اسمه عمر صلاح وتعويض الجول في مصر لن يكون صعبا على الاطلاق هانت يا
زمالك".
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