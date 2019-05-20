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عاصي الحلاني لـ"زوجته": "أنا رومانسي لكن ظروف الحياة شغلتني"

الإثنين 20/مايو/2019 - 02:56 ص
عاصي الحلاني لـزوجته: أنا رومانسي لكن ظروف الحياة شغلتني
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مريم الشريف
 
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علق المطرب عاصي الحلاني، على تصريح سابق لزوجته "كوليت" أكدت خلاله أنه ليس رومانسيًا لكن الحب بينهما لم يتغير، قائلًا: "أنا رومانسي لكن ظروف الحياة، والعائلة كلها أشياء تشغلنا، بالإضافة إلى أنني من النوع القلق على أولادى، لو حد خارج البيت أفضل معاهم على التليفون لغاية لما يرجع".


وأضاف "الحلانى" خلال لقائه فى برنامج "عايشة شو" على قناة "القاهرة والناس" قائلًا: "العائلة تكمل الحب والرومانسية فى حياة الإنسان، وأكثر شىء يزعج كوليت منى، هو عدم تذكر التواريخ مثل تاريخ زواجنا، لكن أتذكر السنة 1996، ويزعجها أنني لا أركز أحيانًا فى حديثها معي".

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