الكهرباء: تعميم شحن العدادات عن طريق الهاتف بعد نجاح التجربة



وأضاف "حمزة" في مداخلة مع برنامج "حضرة المواطن"، المذاع على قناة الحدث اليوم الفضائية، أنه الآن هناك تطبيق تجريبي يحمله المواطن على هاتفه، ومن خلاله يستطيع شحن الكارت بدون قلق من أن يحدث قطع للكهرباء في أي وقت.



وتابع المتحدث باسم وزارة الكهرباء، أنه سيتم تعميم التجربة بعد تقييمها ونجاحها.



قال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إن الوزارة دائما ما تستحدث بعض الأساليب لكي تسهل على المواطنين ومنها شحن عدادات الكهرباء عن طريق الهاتف.