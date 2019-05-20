البابا تواضروس يترأس القداس الإلهي بكنيسة أونا الألمانية

ترأس قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الاسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، أمس الأحد، القداس الإلهي بكنيسة السيدة العذراء والشهيد مرقوريوس بمدينة أونا الألمانية، وشاركه نيافة الأنبا ميشائيل أسقف ورئيس دير القديس الأنبا أنطونيوس بكريفلباخ والكنائس التي حوله والقمص أنجيلوس إسحق سكرتير قداسته، وعدد من الآباء الكهنة.





وألقى قداسة البابا عظة القداس والتي دارت حول موضوع "ينابيع الارتواء" وذلك من خلال إنجيل القداس الذي أورد لقاء السيد المسيح مع المرأة السامرية، التي قال لها في سياق حديثه معها: "مَنْ يَشْرَبُ مِنَ الْمَاءِ الَّذِي أُعْطِيهِ أَنَا فَلَنْ يَعْطَشَ إِلَى الأَبَدِ، بَلِ الْمَاءُ الَّذِي أُعْطِيهِ يَصِيرُ فِيهِ يَنْبُوعَ مَاءٍ يَنْبَعُ إِلَى حَيَاةٍ أَبَدِيَّةٍ". (يو ٤ : ١٤).





وتناول قداسة البابا خلال العظة ثلاثة ينابيع للارتواء هي:





- الأسرار الكنسية.





- كلمة الله.





- الخدمة الكنيسة.





ودشن قداسة البابا الكنيسة ذاتها وهي خامس كنيسة يدشنها خلال زيارته الرعوية الحالية لألمانيا.



