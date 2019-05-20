عاصي الحلاني: ندمت لاعتذارى عن دويتو "خدني معك"





أكد المطرب عاصي الحلاني، أنه ندم فى بداية الأمر لتقديمه "الهوا طاير"، إلا أنه تراجع عن رأيه هذا خاصة بعد النجاح الكبير الذى حققته الأغنية فى مختلف الدول العربية، لافتًا إلى أن الـأغنية من كلمات زميله المطرب مروان خوري.





وأشار إلى أن اعتذاره يعود لتقديمه دويتو مع المطربة كارول صقر قبل عرض هذه الأغنية عليه بفترة قصيرة.









وكشف "الحلاني" خلال لقائه فى برنامج "عايشة شو" المعروض على قناة "القاهرة والناس"، عن أنه ندم لاعتذاره عن دويتو "خدنى معك" والذى قدمه فيما بعد المطرب فضل شاكر.