DaY zamaleK FINALمباراة الزمالك ونهضة بركان بث مباشر منقول على beIN SPORTS HD1 بث مباشر confederation كورة لايف Live On

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بث مباشر مباراة الزمالك ونهضة بركان بين ماتش – bein match وقد استطاع كلا الفريقين أن يصل إلى هذه المرحلة بعد صبر ومنافسة صعبة مع الكثير من الفرق، بي ان سبورت بث مباشر مباراة الزمالك ونهضة بركان – bein sport على رأسها النجم الساحلي الذي استطاع نادي الزمالك أن يتغلب عليه، ويضمن مقعد في نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.





كورة لايف بث مباشر مباراة الزمالك ونهضة بركان – koora live ونشاهد اليوم نادي نهضة بركان وهو يحاول أن يجهز لهذه المباراة بعد أن وضعه خطة هجومية مميزة، بينما نادي الزمالك يحاول اليوم اللعب بخطة دفاعية قوية.





مشاهدة مباراة الزمالك ونهضة بركان بث مباشر اليوم 19-5-2019 في نهائي الكونفدرالية الافريقية

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بداية الشوط الاول





الدقيقة 4 || عبد الله جمعة وعرضية من الجهة اليمنى تصل إلى محمود علاء ويسدد من لمسة واحدة ولكن ضربة مرمى لنهضة بركان





الدقيقة 8 || فرصة خطيرة لنهضة بركان بعد كرة ركنية يبعدها دفاع الزمالك أكثر من مرة وفي النهاية تمر بجوار المرمى





الدقيقة 10 || بركان يواصل الخطورة ومحمد عبد الغني يتدخل في الوقت المناسب ويبعد الكرة من أمام لابا كودجو





الدقيقة 15 || مرور ربع ساعة من زمن اللقاء والتعادل السلبي مستمر بين الفريقين ونهضة بركان الأخطر والأقرب .





الدقيقة 16 || العارضة تنقذ الزمالك من الهدف الأول بعد ضربة حرة مباشرة وعرضية تصل للابا كودجو وبعد ذلك عمر صلاح يتصدى للمتابعة ويبعدها الدفاع خارج منطقة الجزاء





الدقيقة 17 || هجمة مرتدة زملكاوية بقيادة كهربا الذي يراوغ دايو مدافع نهضة بركان ويلعبها عرضية أرضية ولكن تتقطع قبل أن تصل لعمر السعيد





الدقيقة 18 || بركان يرد بهجمة سريعة وتسديدة من لابا كودجو ولكن عمر صلاح يتألق ويتصدى للكرة





الدقيقة 22 || كارت أصفر أول في المباراة من للاعب إسماعيل المقدم بعد منعه لعمر سعيد من الإنطلاق





الدقيقة 26 || كرة طولية لنهضة بركان وسباق سرعة بين لابا كودجو ومحمد عبد الغني ويتفوق مدافع الزمالك





الدقيقة 30 || مرور نصف ساعة من زمن اللقاء والتعادل السلبي مستمر بين الفريقين





الدقيقة 31 || كرة خطيرة لنهضة بركان وعرضية تصل على رأس اللاعب دايو ولكن تمر بجوار المرمى نهضة بركان ( 0 ) الزمالك ( 0 )





الدقيقة 34 || تسديدة قوية من عمر السعيد من خارج منطقة الجزاء ولكن تمر بجوار المرمى





الدقيقة 39 || سقوط للحارس عمر صلاح وتحذير من حكام اللقاء





الدقيقة 42 || القائم مرة أخرى ينقذ الزمالك من الهدف للمرة الثانية ، ومتابعة من لاعب نهضة بركان وتسديدة أعلى من المرمى





الدقيقة 43 || أوباما وبغرابة يسئ التعامل مع عرضية متقنة من كهربا من داخل منطقة الجزاء





نهاية الشوط الأول || ذهاب نهائي الكونفيدرالية الإفريقية نهضة بركان ( 0 – 0 ) الزمالك





بداية الشوط الثاني || ذهاب نهائي الكونفيدرالية الإفريقية





الدقيقة 52 || كارت أصفر للاعب عمر سعيد بعد سقوطه للمرة الثانية في دقيقتين .. واللاعب سيغيب عن مباراة الإياب بسببب تراكم الكروت الصفراء





الدقيقة 55 || بكر الهلالي لاعب نهضة بركان وتسديدة من خارج منطقة الجزاء وأعلى من المرمى





الدقيقة 57 || أخطر هجمات الزمالك بعد إنطلاقة رائعة من حمدي النقاز في الجهة اليمنى وتصل لكهربا يستلم ويسدد ضربة خلفية مزدوجة وحارس نهضة بركان يتصدى بصعوبة وضربة ركنية للزمالك





الدقيقة 59 || التغيير الأول لنهضة بركان بخروج سهيل يشو ونزول اللاعب محمد عزيز بدلاً منه





الدقيقة 60 || كارت أصفر للاعب حمدي النقاز لاعب الزمالك ليغيب هو الأخر عن مباراة الإياب





الدقيقة 62 || ضربة حرة مباشرة لنهضة بركان والنمساوي يسدد ولكن عمر صلاح في المكان المناسب ويتصدى للكرة



