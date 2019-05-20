عاصي الحلاني يتحدث عن عائلته.. ويؤكد: سعيد بفوز ابني بلقب "ديو المشاهير"









وأوضح أنه حينما يختار أغنية لا ينظر إلى اللهجة وإنما يهتم بالكلمة الجيدة، وهذا سبب غنائه بلهجات عربية مختلفة، موضحًا: "نحن عرب ويجب تكون ثقافتنا منفتحة على بعضها".







وعلى جانب آخر عبر ، عن سعادته بفوز نجلة الوليد بلقب ديو المشاهير، مضيفًا: "أنا معاه وسأدله على الطريق الصحيح".وأوضح أنه حينما يختار أغنية لا ينظر إلى اللهجة وإنما يهتم بالكلمة الجيدة، وهذا سبب غنائه بلهجات عربية مختلفة، موضحًا: "نحن عرب ويجب تكون ثقافتنا منفتحة على بعضها".

وأوضح خلال لقائه فى برنامج "عايشة شو" على قناة "القاهرة والناس"، أنه خسر منذ أربع سنوات شقيقة الأقرب إليه ويدعى "على"، موضحًا أنهم ثلاث رجال وعشرة بنات، ونفى وجود أى مشاكل بينه وبين أشقائه، مؤكدا أن غياب أشقائه عن الاعلام يعود إليهم وانشغالهم بالحياة اليومية.