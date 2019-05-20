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عاصي الحلاني يتحدث عن عائلته.. ويؤكد: سعيد بفوز ابني بلقب "ديو المشاهير"

الإثنين 20/مايو/2019 - 01:36 ص
عاصي الحلاني يتحدث عن عائلته.. ويؤكد: سعيد بفوز ابني بلقب ديو المشاهير
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مريم الشريف
 
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قال المطرب عاصى الحلاني،إنه نشأ فى بيت مكون من 13 أخًا وأخت تربوا على حب بعضهم البعض، لافتًا إلى أن ذكريات الطفولة كانت سعيدة ولم تكن هناك صعوبة مادية وإنما الصعوبة كانت فى الحرب بلبنان من 1975 إلى 1985.

وأوضح خلال لقائه فى برنامج "عايشة شو" على قناة "القاهرة والناس"، أنه خسر منذ أربع سنوات شقيقة الأقرب إليه ويدعى "على"، موضحًا أنهم ثلاث رجال وعشرة بنات، ونفى وجود أى مشاكل بينه وبين أشقائه، مؤكدا أن غياب أشقائه عن الاعلام يعود إليهم وانشغالهم بالحياة اليومية.

وعلى جانب آخر عبر ، عن سعادته بفوز نجلة الوليد بلقب ديو المشاهير، مضيفًا: "أنا معاه وسأدله على الطريق الصحيح". 

وأوضح أنه حينما يختار أغنية لا ينظر إلى اللهجة وإنما يهتم بالكلمة الجيدة، وهذا سبب غنائه بلهجات عربية مختلفة، موضحًا: "نحن عرب ويجب تكون ثقافتنا منفتحة على بعضها". 



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