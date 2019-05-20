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حلمي النمنم: المقاهي في القرن الـ19 كانت تمثل الأحزاب والصالونات الأدبية

الإثنين 20/مايو/2019 - 01:41 ص
حلمي النمنم: المقاهي في القرن الـ19 كانت تمثل الأحزاب والصالونات الأدبية
حلمي النمنم
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نعيم يوسف
 
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قال حلمي النمنم، وزير الثقافة الأسبق، إن منطقة الحسين شهدت إنشاء أول مكتبة في مصر، وهي مكتبة الحلبي التي أنشأت عام 1849.

وأضاف "النمنم"، في لقاء مع برنامج "المواجهة"، المذاع على قناة "Extra News" الفضائية، أن منطقة القاهرة الإسلامية يوجد بها تاريخ مصر، وحدثت فيها أحداث منذ ألف عام.

وأشار وزير الثقافة الأسبق، إلى أنه في القرن الـ19 لم تكن هناك أحزاب سياسية في مصر، وكانت المقاهي مثل الأحزاب والصالونات الأدبية والمنتديات.
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