ما هي عملية تكميم المعدة وما هو المريض المناسب لها

عملية تكميم المعدة .... تُساعد عملية تكميم المعدة الأشخاص الذين يعانون من مشكلة الوزن الزائد،

ما هي عملية تكميم المعدة بالمنظار

تُعد عملية تكميم المعدة من أكثر العمليات الشائعة للتخلص من الوزن الزائد، ويُجرى هذا النوع من العمليات،

بناءً على معادلة وزن وطول المريض، أى على حسب مؤشر كتلة الجسم، وهذا يكون وفقاً كالتالى،

الوزن/(الطول بالمتر)2

ويتم إجراء عملية تكميم المعدة للأشخاص الذين لديهم مؤشر كتلة الجسم يتراوح بين 25 و35.

ما هي شروط إجراء عملية تكميم المعدة

أن يكون الشخص حاول خسارة الوزن بالطرق التقليدية وإتباع الحمية والنظام الغذائى .

ألا يكون الشخص يُعانى من مرض نفسى كإضطراب الشراهة المرضية .

النظام الغذائى الذي يجب إتباعه بعد العملية

يجب على المريض الذى ينوى إجراء عملية تكميم المعدة او عملية تحويل المسار بالمنظار أن يعرف أنه يجب عليه تغيير طريقة تناوله للطعام،

وفى الشهر الأول سوف يقوم بتناول الأطعمة اللينة والسوائل، وبعد الشهر الأول سوف يبدأ بتناول الأطعمة الصلبة بالتدريج،

وتوجد بعض التعليمات التى يجب إتباعها أثناء تناول الطعام وهى:

يجب مضغ الطعام بصورة جيدة قبل البلع .

لا يُنصح بشرب الماء أثناء تناول الطعام، لأن هذا سوف يُسبب إمتلاء معدتك .

يُنصح بشرب السوائل بعد نصف ساعه من الإنتهاء من تناول الوجبة .

عدم تناول المشروبات الغازية عالية السعرات، والوجبات السريعة.

من الضرورى تناول الفيتامينات و المكملات الغذائية .

شرب الماء ما لا يقل عن 8 أكواب من الماء .

المرحلة الأولي

تتمثل المرحلة الأولى فى الأسبوع الأول أو أول عشرة أيام بعد إجراء العملية، ويبدأ فيها المريض بالشعور بالجوع،

ويقوم الطبيب بوصف نظام غذائى سائل يحتوى على البروتين، ويجب على المريض إجتناب بعض الأطعمة منها:

الأطعمة التى تحتوى على السكريات .

الأطعمة الغنية بالدهون مثل اللبن كامل الدسم .

الأطعمة الممزوجة مثل حساء الخضار .

الأطعمة الخالية من السكريات .

شرب الكثير من الماء ودمج البروتين بالطعام .

الحساء الخفيف .

بودنغ خالى من السكر .

عصير مخفف .

شعرية لينة جدا فى الحساء .

آيس كريم أو لبن زبادى خالى من السكر .

عصير تفاح مُخفف بالماء .

يسعى الطبيب بأن يستهلك المريض نسبة بروتين عالية.

المرحلة الثانية

تبدأ المرحلة الثانية في نهاية الاسبوع الثانى أو بداية الاسبوع الثالث، وفي هذه المرحلة يكون بمقدور المريض إضافة أطعمة أكثر سمكاً،

وتكون مهروسة، ويجب المحافظة على عدم تناول السكريات والأطعمة الغنية بالدهون،

والأطعمة التى تكون مسموحة للمريض في هذه المرحلة هى:

الزبادي .

دقيق الشوفان .

البطاطا المهروسة .

الدجاج المهروس .

التونة المُعلبة .

أغذية الأطفال .

العصائر والأطعمة المهروسة، ولكن بنسبة سكر منخفضة ومن الأفضل أن تكون خالية من السكر .

البيض المخفوق .

السمك الأبيض المهروس .

يسعى الطبيب أن يستهلك المريض نسبة بروتين حوال 60 إلى 80 جراما من البروتين يومياً.

المرحلة الثالثة

تبدأ المرحلة الثالثة من نهاية الاسسوع الرابع أو بداية الاسبوع الخامس، ويكون بمقدور المريض تناول الأطعمة الطرية في هذه المرحلة،

مع الحفاظ على تناول ما يتراوح بين 60 : 80 جراما من البروتين يومياً، وتجنب الأطعمة السكرية، الخبز، البذور من الفواكه،

الأطعمة الدهنية وخاصة الزيوت والزبدة، خضار صلب وقاسى.

الأطعمة المسوحة هى:

المعكرونة البيضاء والأرز .

الأطعمة الغنية بالبروتين .

الأطعمة الغنية بالمغذيات .

لحم قليل الدسم .

السمك الناعم .

الجبن قليل الدسم .

البيض المخفوق والمسلوق .

الخضار الخفيف والناعم .

الحساء مع بعض القطع .

المرحلة الرابعة

تبدأ المرحلة الرابعة بعد مرور أربعة أسابيع " شهر" من الجراحة، يُصبح من الآمن أن يتناول المريض الأطعمة الصلبة بالتدريج،

والمحافظة على تناول مشروب يحتوى على البروتين، ويجب أن يتناول المريض على بروتين حوالى 60 أو 80 جرام من البروتين يومياً،

يجب عدم الشرب قبل الوجبة بنصف ساعة، وتناول الفيتامينات اليومية،

ويقوم المريض بتناول ثلاث وجبات صغيرة، ووجبتين خفيفتين صغيرتين، والامتناع عن الأطعمة السكرية أو المُصنعة، ووجبات الألياف،

ومن الممكن أن يتناول المريض معظم انواع الأطعمة، والمحافظة على تناول البروتين والأطعمة المذكورة فى المرحلة الثالثة.

الوزن المتوقع فقدانه

في العادة يكون معدل خسارة الوزن يتراوح بين 6 إلى 8 كيلوجرام في الشهر، ولكن في بعض الحالات يوجد أشخاص يفقدون وزنهم بشكل سريع،

ولكن فى هذه الحالة لا يكون محبذا فقدان الوزن بشكل سريع وهذا لأن الجسم يخسر كميات كبيرة من الماء والسوائل والغذاء،

ولهذا يتم تحديد نظام غذائى وبعض الأطعمة المعينة وبكمية محددة وكذلك معدل الكيلوجرامات التى يجب فقدانها،

دون زيادة أو نقصان، وهذا لأن خسارة الوزن بصورة زائدة ليست جيدة، وفي هذه الحالة لا يكون المريض يتناول الطعام بشكل جيد.

وفى المرحلة الثانية يقوم المريض بفقدان حوالى 4 أو 6 كيلوجرامات في الشهر، وفي خلال سنة يكون المريض وصل للوزن المناسب والمثال .

فوائد عملية تكميم المعدة

خسارة الوزن الزائد .

التقليل من المشاكل الصحية مثل " مرض الجزر المعدي المريئ، مرض القلب، ضغط الدم المرتفع، الدهون المرتفعة،

وتوقف التنفس أثناء النوم، مرض السكري من النوع الثاني، السكتة الدماغية، العقم ".

من هو المريض المناسب لإجراء العملية

الأشخاص الذين مؤشر كتلة الجسم لديهم ٣٥ أو ٣٠ فى وجود أمراض و مشاكل صحية أخرى .

لماذا يعد اختيار الطبيب الذى سيجرى العملية مهماً؟؟

يجب إختيار طبيب موثوق فيه وترتاح إليه، بالإضافة إلى أنه يجب أن يكون لديه الخبرة الكافية، وأجرى عديد من العمليات الناجحة. يجب أن تكون صريحاً مع الطبيب وتخبره بالتاريخ المرضى الخاص بك، وكذلك يجب إخباره عن مخاوفك وناقش معه كل تساؤلاتك حول العملية، حتى تشعر بالطمأنينة والارتياح، وتتأكد من أنه لا توجد أي مخاطر عليك من هذه العملية. و من أشهر وافضل جراحين السمنة هو دكتور أحمد المصري استشارى جراحات السمنة و المناظير.