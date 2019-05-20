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الزمالك يفقد مهاجمه الأساسي أمام نهضة بركان في لقاء العودة بنهائي إفريقيا

الإثنين 20/مايو/2019 - 01:04 ص
الزمالك يفقد مهاجمه الأساسي أمام نهضة بركان في لقاء العودة بنهائي إفريقيا
عمر السعيد
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الفجر الرياضي
 
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تأكد غياب عمر السعيد مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن مباراة العودة أمام نهضة بركان بنهائي البطولة الكونفدرالية الإفريقية .

وحصل السعيد على البطاقة الصفراء في لقاء الذهاب الذي يجمع الفريقين حاليا بالملعب البلدي ببركان وهي البطاقة الثانية له ليتأكد غيابه عن مباراة العودة ببرج العرب المقرر لها الأحد المقبل .

ويعد السعيد هو المهاجم الأساسي للزمالك في الفترة الحالية في ظل غياب حميد أحداد عن المشاركة مع الفريق لرؤية فنية للجهاز الفني وكذلك استمرار مواطنه المغربي خالد بو طيب في مرحلة التأهيل .

مشاهدة مباراة الزمالك ونهضة بركان من هنا


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