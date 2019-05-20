Now zamalek: مشاهدة مباراة الزمالك ونهضة بركان بث مباشر يلا شوت نقل سريع yalla shoot رابط ماتش الزمالك رابط بث مباشر

Now Goal: مشاهدة مباراة الزمالك ونهضة بركان بث مباشر يلا شوت نقل سريع yalla shoot رابط ماتش الزمالك ضد نهضة بركان مباشر نهائي الكونفدرالية الشوط الثاني تعادل سلبي حاضر









رابط مشاهدة مباراة الزمالك ونهضة بركان بث مباشر يلا شوت yalla shoot كورة لايف بدون تقطيع ضمن ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية الافريقية لكرة القدم، يلا شوت الزمالك ونهضة بركان مباشر في تمام الساعة الثانية عشر ليلاً قمة كروية حاسمة على المستطيل الأخضر يلا شوت حصري كورة لايف بث مباشر الزمالك ونهضة بركان، تابعوا رابط الاسطورة مشاهدة مباراة الزمالك ونهضة بركان المغربي بث مباشر kora star جوال بين سبورت.





مشاهدة مباراة الزمالك ونهضة بركان بث مباشرمشاهدة مباراة الزمالك ونهضة بركان بث مباشر

الزمالك ونهضة بركان بث مباشر

يلا شوت الزمالك ونهضة بركان بث مباشر، ويأمل الفريق المصري أن يعود من المغرب بالتعادل على أقل تقدير ليساعده قبل موقعة الإياب التي ستقام على ملعب برج العرب من أجل التتويج باللقب الذي يحلم به الجمهور الزملكاوي في كافة أرجاء الوطن العربي، شاهدوا مباراة الزمالك ونهضة بركان بث مباشر يلا شوت كورة ستار kora online نقل سريع بجودة عالية.









مشاهدة مباراة الزمالك ونهضة بركان مباشر كورة لايف الزمالك ضد نهضة بركان المغربي يلا شوت حصري، بدأ الاستوديو التحليلي الخاص بالمباراة الكبيرة بين الفريقين ويوضح كل محلل فني نقاط القوة والضعف لمتابعي نهائي الكونفدرالية.





مباراة الزمالك ونهضة بركان بث مباشر يوتيوب، وستُلعب المواجهة على الملعب البلدي لبركان وسيتم إذاعتها عبر قناة بي ان سبورت، مشاهدة مباراة الزمالك ونهضة بركان مباشر يلا شوت الزمالك ونهضة بركان مشاهدة مباراة الزمالك اليوم كورة لايف، ولم يتقابل الفريقان من قبل على مر التاريخ ولكن واجه الزمالك الفرق المغربية ف22 مرة انتصر أبناء ميت عقبة في 12 منها مقابل ثلاث هزائم وكان التعادل هو سيد الموقف في 7 مباريات.





مشاهدة مباراة الزمالك ونهضة بركان

الزمالك ونهضة بركان بث مباشر kora live، ويغيب عن الزمالك في مباراته ضد نهضة بركان بنهائي الكونفدراليه العديد من اللاعبين المؤثرين بين صفوفه مثل الحارس جنش للإيقاف وأيضاً فرجاني ساسي وخالد بوطيب ومصطفى فتحي بداعي الإصابة، يلا شوت الزمالك ونهضة بركان بث مباشر yalla shoot الاسطورة لايف.





يلا شوت الزمالك ونهضة بركان بث مباشر

الزمالك ونهضة بركان بث مباشر، مشاهدة مباراة الزمالك ونهضة بركان، الزمالك بث مباشر، مشاهدة مباراة الزمالك، نهضة بركان مباشر، الزمالك كورة لايف، الزمالك اون لاين، يلا شوت نهضة بركان والزمالك، ماتش الزمالك ونهضة بركان، مباراة الزمالك ونهضة بركان مباشر يلا كورة، مباراة الزمالك كورة ستار، مشاهدة الزمالك بث مباشر.





























تابعوا رابط يوتيوب الزمالك ضد نهضة بركان المغربي بجودة مميزة للاستمتاع المواجهة التي من المتوقع أن تكون مشوقة بين الفريقين على أرضية الملعب.





التشكيلة الأساسية للزمالك هي: عمر صلاح – عبد الله جمعة – محمود علاء – عبد الغني- حمدي النقاز – طارق حامد – محمود عبد العزيز – محمود عبد المنعم “كهربا” – يوسف إبراهيم أوباما – أحمد سيد “زيزو” – عمر السعيد.





وكما يعلم متابعي البطولة فإن الزمالك يقوده المدير الفني السويسري كريستيان جروس أما فريق نهضة بركان فإنه تحت قيادة المدرب المغربي منير الجعواني.





قبل مباراة الزمالك ونهضة بركان بث مباشر يلا شوت، أحرز الفريق الأبيض 33 هدف أمام الفرق المغربية، فيما دخل مرماه 19 هدف في اللقاءات التي جمعتهم تاريخياً.





ويتواجد على دكة الاحتياط الخاصة بالزمالك كلاً من: بهاء مجدي – محمود حمدي “الونش” – حازم إمام – محمد إبراهيم – إبراهيم حسن – أيمن حفني – حميد أحداد.



