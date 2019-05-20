جورج قرداحي يسلم جائزة الـ 100 ألف جنيه للفائز بالإجابة الصحيحة.. ويطرح سؤال الحلقة الجديدة
الإثنين 20/مايو/2019 - 12:57 ص
الفجر الفني
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استهل الإعلامى الكبير جورج قرداحي تقديم برنامجه "اسم من مصر"، المذاع عبر قنوات "on e"، و"cbc"، و"الحياة"، بتسليم جائزة بقيمة 100 ألف جنيه للفائز الحاج حسين طه من مركز الخانكة محافظة القليوبية.
وقال الفائز بالجائزة، إن سعيد بمقابلة قرداحى، مضيفًا أن زوجته هى التى قامت بالتقديم بالمسابقة والحمد الله، مؤكدا أنه لا يعمل ويتقاضى معاش اجتماعى من الدولة.
البرنامج يعد مسابقة فى الشكل، لكن فى المضمون سيكتشف المشاهد أنها مسابقة سهلة جدًا، حيث يبدأ "جورج" فى سرد قصة حياة وأعمال وإنجازات شخصية دون ذكر اسمها، وفى نهاية الحلقة يعرض 3 أسماء يختار منهم المشاهد اسم صاحب القصة التى وردت فى الحلقة، ويوميًا سيكون هناك فائز بجائزة قيمتها 100 ألف جنيه، حيث يذهب "جورج" إلى الفائزين فى بيوتهم ويسلمهم الجائزة بنفسه.
أما فى المضمون فهذا البرنامج لفتة تكريمية رمضانية لشخصيات مصرية رفعت اسم مصر فى الأعالى، من خلال ما حققته فى حياتها من تميز وإبداع وعبقرية، يختار كل يوم اسم أضاء فضاءات مصر والعالم بعلمه أو بفنه أو بأدبه أو بثقافته أو بشعره أو بمروءة أو بتفوقه، فمصر غنية ليس فقط بنيلها وأرضها وحضارتها، بل هى الأغنى بأبنائها الذين حفروا اسمها بحروف من ذهب فى التاريخ الإنسانى.
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