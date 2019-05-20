رابط bEiN مشاهدة مباراة الزمالك ونهضة بركان ستكون منقولة على beIN SPORTS HD بي إن سبورت

انتهى الشوط الأول من مباراة فريق الكرة بالنادي مع مضيفه نهضة بركان باللقاء الذي يجمع الفريقين حاليا بالملعب البلدي ببركان بالمغرب بذهاب نهائي البطولة الكونفدرالية بالتعادل السلبي بدون أهداف .





وبدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من عمر صلاح في حراسة المرمى ومحمود علاء ومحمد عبدالغني وعبدالله جمعة وحمدي النقاز في خط الدفاع ومحمود عبدالعزيز “زيزو” وطارق حامد ويوسف إبراهيم “أوباما” وأحمد سيد “زيزو” ومحمود عبدالمنعم “كهربا” في خط الوسط وعمر السعيد في خط الهجوم .





وبدأت المباراة حماسية وسط هتافات الجمهور المغربي المؤازر لفريقه وكانت المبادرة الهجومية للزمالك بالحصول على ركنية وفرصة للزمالك بعدها من عرضية عن طريق عبدالله جمعة ليسددها محمود علاء وتخرج أعلى مرمى نهضة بركان ليضيع فرصة هدف أول للزمالك في الدقيقة الرابعة من عمر المباراة .





ويحاول أصحاب الأرض شن هجمات على مرمى الزمالك وعرضية أرضية لنهضة بركان تصل سهلة في يد الحارس عمر صلاح في الدقيقة السابعة .





بعدها هجمة منظمة وفرصة ضائعة لنهضة بركان بعد تسديدة داخل منطقة الجزاء تصطدم بالدفاع ثم تسديدة أخرى يتصدى لها محمود علاء ليسددها عويدار لاعب نهضة بركان قوية تخرج بجوار القائم الأيمن لحارس الزمالك إلى خارج الملعب .





ويحاول لابا كودجو فتح ثغرة لكن دفاع الزمالك يشتتها الدفاع الذي نجح في تأمين المنطقة الخلفية أمام هجمات الفريق المغربي .





ويمرر لاعبو بركان عرضية من عمر المنساوي داخل منطقة الجزاء ورأسية من لاما كودجو ترتطم بالقائم الأيمن ثم ترتد إلى عويدار يسددها بيسراه يتصدى لها عمر صلاح لينقذ مرماه ببسالة في الدقيقة 15 من عمر المباراة .





ويتوغل كهربا في دفاعات الفريق المغربي وتضيع الكرة في النهاية بعد عرضية أرضية يشتتها الدفاع بعدها يبعد عمر صلاح تسديدة من كودجو ويتصدى لها ببراعة في الدقيقة 18 من عمر اللقاء .





ويرد الزمالك بمحاولات عن طريق السعيد وكهربا لكن يتصدى لها دفاع نهضة بركان بعدها تنحصر الكرة في وسط الملعب بين الفريقين بدون خطورة على المرميين .





ويحاول أحمد زيزو تسديد الكرة لكنها ترتطم بالدفاع وتصل سهلة للحارس المغربي في الدقيقة 27 من عمر المباراة بعدها يحاول لعشير لاعب نهضة بركان تسديد الكرة لكنها ترتطم بالدفاع وتخرج لركنية .





ويحاول أصحاب الأرض بكرة طويلة خلف دفاع الزمالك يقابلها دايو لاعب نهضة بركان برأسية قوية تمر على يسار عمر صلاح حارس الزمالك إلى خارج الملعب في الدقيقة 30 من عمر المباراة .





وعرضية من الجانب الأيمن للفريق المغربي ويستمر صلاح على تألقه في الزود عن مرماه ويتصدى لها بثبات بعدها يحاول السعيد بتسديدة قوية تمر على يسار حارس نهضة بركان إلى خارج الملعب لتضيع فرصة واعدة للزمالك في الدقيقة 34 من عمر المباراة .





ويفسد دفاع الزمالك محاولات نهضة بركان المغربي ويؤمن المنطقة الخلفية ومن إحدى الهجمات المغربية يشارك المهاجم مع عمر صلاح ليتلقى الحارس العلاج داخل أرض الملعب ويكمل المباراة .





وعرضية جديدة من الفريق المغربي يبعدها النقاز لركنية ويتم تنفيذ الكرة عرضية تصل إلى داخل منطقة الجزاء ورأسية تصل عند لابا كودجو لكن القائم يتصدى للكرة ثم تصل إلى إسماعيل المقدم يسددها لكن كرته تخرج أعلى مرمى الزمالك إلى خارج الملعب في الدقيقة 43 من عمر المباراة .





ويمر كهربا متوغلا في دفاع نهضة بركان ويمررها عرضية لكنها تمر أمام أوباما تضيع معها فرصة جديدة للزمالك وتمر اللحظات الأخيرة بدون جديد ويحتسب الحكم الزامبي دقيقة وقت بدل ضائع لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي .







