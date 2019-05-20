مينا عطا: كنت ضابطا بحريا ولكن فضلت الاتجاه للغناء









قال الفنان مينا عطا، إنه كان في الأصل يعمل ضابطًا بحريًا، مضيفًا: "ولكني كنت أحب الغناء أكثر على عكس أهلي اللي كانوا شايفين البحرية أحسن من الغناء".وأضاف في برنامج "سيرة الحبايب"، الذي يعر ض على شاشة قناة "TeN" الذي يقدمه الإعلامي عمرو عبدالحميد وتشاركه الفنانة جيهان خليل: "في أخر سنة بالكلية قدمت في ستار أكاديمي، وتركت الفرصة على ربنا ودخلت ستار أكاديمي".وتابع: "الفنانة هايدي موسى، من الشخصيات المريحة جدًا، وقبل ستار أكاديمي لم أكن أعرفها وتشرفت بالتعامل معها".