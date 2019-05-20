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مينا عطا: كنت ضابطا بحريا ولكن فضلت الاتجاه للغناء

الإثنين 20/مايو/2019 - 02:45 ص
مينا عطا: كنت ضابطا بحريا ولكن فضلت الاتجاه للغناء
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أمنية فوزي
 
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قال الفنان مينا عطا، إنه كان في الأصل يعمل ضابطًا بحريًا، مضيفًا: "ولكني كنت أحب الغناء أكثر على عكس أهلي اللي كانوا شايفين البحرية أحسن من الغناء". 

وأضاف في برنامج "سيرة الحبايب"، الذي يعر ض على شاشة قناة "TeN" الذي يقدمه الإعلامي عمرو عبدالحميد وتشاركه الفنانة جيهان خليل: "في أخر سنة بالكلية قدمت في ستار أكاديمي، وتركت الفرصة على ربنا ودخلت ستار أكاديمي".

وتابع: "الفنانة هايدي موسى، من الشخصيات المريحة جدًا، وقبل ستار أكاديمي لم أكن أعرفها وتشرفت بالتعامل معها".

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