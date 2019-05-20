هايدي موسى: "صحيت من النوم لقيت نفسي ضمن أجمل 100 وجه في العالم"
الإثنين 20/مايو/2019 - 03:08 ص
أمنية فوزي
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قالت الفنانة هايدي موسى، إنها فوجئت عند استيقاظها من النوم في أحد المرات بأنها ضمن أجمل 100 وجه في العالم.
وأضافت في برنامج "سيرة الحبايب"، الذي يعرض على شاشة قناة "TeN" الذي يقدمه الإعلامي عمرو عبدالحميد وتشاركه الفنانة جيهان خليل: "الاستفتاء يحدث في موقع أمريكي، دون أن يسعى إليه أحد، ويكون التصويت بين المشاهير من جميع أنحاء العالم".
وتابعت: "اختيار المشاهير يكون جانب إدارة الموقع، والفانز من يصوتون في المسابقة لأي شخص"، مضيفة: "حصلت على المركز 38، وفي 2018 كنت المركز اـلـ 18".
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