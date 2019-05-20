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مصرع سيدة صدمها القطار عند مزلقان شربين

الإثنين 20/مايو/2019 - 01:47 ص
مصرع سيدة صدمها القطار عند مزلقان شربين
جثة
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محمد كشك
 
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شهد مزلقان شربين في محافظة الدقهلية مصرع سيدة على إثر اصطدام قطار بها عند مزلقان المستشفى بشارع الجيش.

كان اللواء محمد حجي مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارا من اللواء محمد شرباش مدير مباحث الدقهلية يفيد بمصرع سيدة صدمها قطار على مزلقان شربين.

وانتقلت قوة أمنية من مركز شرطة شربين وتبين مصرع السيدة بالفحص تبين أنها مجهولة الهوية وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى شربين العام تحت تصرف النيابة

وتم تحرير محضر الشرطة رقم ٣١٩٦ إداري شربين لسنة ٢٠١٩.
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