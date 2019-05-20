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مينا عطا: ناصيف زيتون وشذى حسون أفضل من حصلا على لقب ستار أكاديمي (فيديو)

الإثنين 20/مايو/2019 - 01:45 ص
مينا عطا: ناصيف زيتون وشذى حسون أفضل من حصلا على لقب ستار أكاديمي (فيديو)
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أمنية فوزي
 
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أبدع الفنان مينا عطا في غناء "أسمر يا أسمراني" للعندليب الراحل عبد الحليم حافظ، على الهواء.

وقال خلال برنامج "سيرة الحبايب"، الذي يعر ض على شاشة قناة "TeN" الذي يقدمه الإعلامي عمرو عبد الحميد وتشاركه الفنانة جيهان خليل الفنان مينا عطا، إن أكثر شخص ناجح من وجهة نظره حصل على لقب "ستار أكاديمي" هو ناصيف زيتون.

وأضاف: "أنا بحب جدًا شغل ناصيف، وهو مغني سوري، ورجل مبدع وموهوب جدًا".

وتابع: "أفضل المغنيات اللاتي حصلن على اللقب، شذى حسون، والتي تقدم نجاحًا باهرًا في مجال الغناء".


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