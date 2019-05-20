أبرز أخبار التوك شو يوم الأحد 19-5-2019
الإثنين 20/مايو/2019 - 03:24 ص
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أمنية فوزي - داليا الحسين - نعيم يوسف
تناولت برامج "التوك شو" مساء الأحد، العديد من الموضوعات تضمنت تصريحات ومداخلات هاتفية، وإليكم أبرزها.
شاهد.. لحظة استقبال الرئيس السيسي لمجموعة من المصريين لتناول الإفطار معهم
أذاعت فضائية "صدى البلد" مساء اليوم الأحد، مقطع فيديو، يرصد لحظة استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي لمجموعة من المواطنين في مقر إقامته، اليوم.
شيخ الأزهر: نظام الأمم المتحدة قائم على الظلم
وأضاف "الطيب"، أن نظام الأمم المتحدة الذي ظهر عام 1948، الذي تقوم مهمته على تطبيق المساواة بين الناس وتطبيق الحريات والسلم والأمن والأمان، تكوينه الأساسي قائم على ظلم.
أحمد عمر هاشم: القرآن لا يُفهم بدون السنة النبوية.. وأمرنا بالأخذ بها
وأشار "هاشم"، أن السنة النبوية ضرورية، وأن القرآن لا يفهم بدونها، وتأتي بأحكام قد لا تكون موجودة بالقرآن الكريم، متابعًا: "تحريم زواج المرأة على عمتها أو خالتها موجود في السنة وليس موجودًا في القرآن"، لافتًا إلى أن القرآن أمرنا بالأخذ بالسنة النبوية.
محمد فضل يكشف تفاصيل اختيار تميمة بطولة الأمم الإفريقية 2019
وأضاف "فضل"، أن الشركة التي صممت تميمة أمم إفريقيا 2019 هي الشركة المصممة لتميمة كأس العالم.
تناولت برامج "التوك شو" مساء الأحد، العديد من الموضوعات تضمنت تصريحات ومداخلات هاتفية، وإليكم أبرزها.
شاهد.. لحظة استقبال الرئيس السيسي لمجموعة من المصريين لتناول الإفطار معهم
أذاعت فضائية "صدى البلد" مساء اليوم الأحد، مقطع فيديو، يرصد لحظة استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي لمجموعة من المواطنين في مقر إقامته، اليوم.
شيخ الأزهر: نظام الأمم المتحدة قائم على الظلم
وأضاف "الطيب"، أن نظام الأمم المتحدة الذي ظهر عام 1948، الذي تقوم مهمته على تطبيق المساواة بين الناس وتطبيق الحريات والسلم والأمن والأمان، تكوينه الأساسي قائم على ظلم.
أحمد عمر هاشم: القرآن لا يُفهم بدون السنة النبوية.. وأمرنا بالأخذ بها
وأشار "هاشم"، أن السنة النبوية ضرورية، وأن القرآن لا يفهم بدونها، وتأتي بأحكام قد لا تكون موجودة بالقرآن الكريم، متابعًا: "تحريم زواج المرأة على عمتها أو خالتها موجود في السنة وليس موجودًا في القرآن"، لافتًا إلى أن القرآن أمرنا بالأخذ بالسنة النبوية.
محمد فضل يكشف تفاصيل اختيار تميمة بطولة الأمم الإفريقية 2019
وأضاف "فضل"، أن الشركة التي صممت تميمة أمم إفريقيا 2019 هي الشركة المصممة لتميمة كأس العالم.
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