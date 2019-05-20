هايدي موسى: "بدأت الغناء في عمر الـ 9 سنوات"









قالت المطربة هايدي موسى، "بدايتي مع الغناء عندما كنت في رابعة ابتدائي، وأهلي كانوا يساندوني ويدعموني بقوة".وأضاف في برنامج «سيرة الحبايب»، الذي يعر ض على شاشة قناة «TeN» الذي يقدمه الإعلامي عمرو عبدالحميد وتشاركه الفنانة جيهان خليل: "أهلي كانوا سندي وبدأوا المشوار معايا وعمري 9 سنوات في دار الأوبرا وقصور الثقافة".وتابعت: "كنت بعمل حفلات حتى وصلت للفرصة الأهم في حياتي وهي التقديم في برنامج ستار أكاديمي".