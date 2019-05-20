هايدي موسى: "بدأت الغناء في عمر الـ 9 سنوات"
الإثنين 20/مايو/2019 - 01:25 ص
أمنية فوزي
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قالت المطربة هايدي موسى، "بدايتي مع الغناء عندما كنت في رابعة ابتدائي، وأهلي كانوا يساندوني ويدعموني بقوة".
وأضاف في برنامج «سيرة الحبايب»، الذي يعر ض على شاشة قناة «TeN» الذي يقدمه الإعلامي عمرو عبدالحميد وتشاركه الفنانة جيهان خليل: "أهلي كانوا سندي وبدأوا المشوار معايا وعمري 9 سنوات في دار الأوبرا وقصور الثقافة".
وتابعت: "كنت بعمل حفلات حتى وصلت للفرصة الأهم في حياتي وهي التقديم في برنامج ستار أكاديمي".
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