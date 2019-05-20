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الديهي: عاصم عبدالماجد أنجب 6 أبناء وهو في السجن

الإثنين 20/مايو/2019 - 05:09 ص
الديهي: عاصم عبدالماجد أنجب 6 أبناء وهو في السجن
الديهي
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أمنية فوزي
 
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قال الإعلامي نشأت الديهي، إنه تم الحكم على الإخواني عاصم عبد الماجد بالأشغال الشاقة المؤبدة لما قام به في محافظة أسيوط.

وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "أهل الشر" المذاع عبر فضائية "TEN "، اليوم الأحد، أن عاصم عبد الماجد تزوج وهو في السجن، حيث أتاح له الخلوة الشرعية مع زوجته وأنجب منها 6 أطفال.

وأوضح أن عاصم عبد الماجد خرج من السجن بعفو رئاسي، ولكنه انخرط في الجماعات الإسلامية مرة أخرى عام 2011 وكان يتحدث باسمهم.

وعرض مقطع فيديو لعاصم عبد الماجد وهو يؤكد أن كل من يعارض الرئيس المعزول محمد مرسي هو كافر.

وتابع الديهي: "كل من شارك من الإعلاميين في استضافة وتلميع وظهور عاصم عبد الماجد أو عبود الزمر أو وجدي غنيم سيحاسب يوم القيامة، ويجب أن يحاسب الآن بالقانون، عاصم عبد الماجد كان يطالب محاصرة منازل القضاة".
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