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هايدي موسى: أهلي رفضوا في البداية دخولي "ستار أكاديمي" بسبب "الاختلاط" (فيديو)

الإثنين 20/مايو/2019 - 02:37 ص
هايدي موسى: أهلي رفضوا في البداية دخولي ستار أكاديمي بسبب الاختلاط (فيديو)
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أمنية فوزي
 
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قالت الفنانة هايدي موسى، إن أهلها رفضوا في البداية دخولها ستار أكاديمي بسبب الاختلاط".

وأضافت في برنامج "سيرة الحبايب"، الذي يعر ض على شاشة قناة "TeN" الذي يقدمه الإعلامي عمرو عبدالحميد وتشاركه الفنانة جيهان خليل: "لم أذهب للكاستنج، ولم أكن أعرف عن ستار أكاديمي أي قبل التقديم، وهناك صديق من نصحني بالتقديم".

وتابعت: "أهلي كانوا شايفين البرنامج فيه اختلاط زيادة عن اللزوم، إضافة أن لدينا تقاليد تحكم حياتنا"، متابعة: "قدرت أخذ ثقة أهلي، ودخلت البرنامج، واستطعت النجاح، وتجربتي كانت من أحلى التجارب في حياتي".

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