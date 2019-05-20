هايدي موسى: أهلي رفضوا في البداية دخولي "ستار أكاديمي" بسبب "الاختلاط" (فيديو)









قالت الفنانة هايدي موسى، إن أهلها رفضوا في البداية دخولها ستار أكاديمي بسبب الاختلاط".وأضافت في برنامج "سيرة الحبايب"، الذي يعر ض على شاشة قناة "TeN" الذي يقدمه الإعلامي عمرو عبدالحميد وتشاركه الفنانة جيهان خليل: "لم أذهب للكاستنج، ولم أكن أعرف عن ستار أكاديمي أي قبل التقديم، وهناك صديق من نصحني بالتقديم".وتابعت: "أهلي كانوا شايفين البرنامج فيه اختلاط زيادة عن اللزوم، إضافة أن لدينا تقاليد تحكم حياتنا"، متابعة: "قدرت أخذ ثقة أهلي، ودخلت البرنامج، واستطعت النجاح، وتجربتي كانت من أحلى التجارب في حياتي".