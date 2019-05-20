موسى إفشار: نظام الملالي يعيش انقسام حاد
الإثنين 20/مايو/2019 - 12:11 ص
محمد سمير
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قال موسى افشار، عضو المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، إنّ تركيز النظام على ضرورة التفاوض، وكذلك قبول شروط المجتمع الدولي من مسؤولي الحكومة، يكشف عن عمق الانقسام الداخلي للنظام، ومفرق الطرق المميت الذي يعيشه خامنئي.
وأوضح إفشار أنّ اختيار خامنئي طريق التراجع أو خيار المواجهة، فسينتهي كلاهما إلى سقوط نظامه، مشيرا إلى أن خامنئي ونظامه يواجهان المشكلة الرئيسية التي تتمثل في أزمة المواجهة الشعبية ضدهم، قبل أن تكون لهما مشكلة المفاوضات أو مقاومة مطالب المجتمع الدولي.
ولفت إلى أنّ مبدأ ذعر النظام هو هذه القضية الرئيسية التي فرضها الشعب والمقاومة الإيرانية، وكذلك معاقل الانتفاضة على النظام في شوارع المدن، قائلا "مع وجود هكذا ظروف للتفاوض، فإنه كما قال خامنئي، هو السم الذي سينتشر داخل هيكل نظامه، ويسرع في انهياره".
وذكر أنّ مواجهة أمريكا تؤدي إلى مزيد من الضغط على الملالي، الذي يواجه حاليًا وضعًا على وشك الانفجار، ولهذا السبب، يحاول خامنئي أن يناور بهكذا أعمال مثل تفجير ناقلات النفط في شواطئ الإمارات، أو الهجوم بالطائرات المسيرة على محطات النفط السعودية، لينقذ نظامه.
وأكد أنّ هذه المحاولات الإجرامية من تفجيرات وغيرها، ستضيق حبل المشنقة على خامنئي، وستسرع من من عملية إسقاطه على يد الشعب الإيراني.
وأوضح إفشار أنّ اختيار خامنئي طريق التراجع أو خيار المواجهة، فسينتهي كلاهما إلى سقوط نظامه، مشيرا إلى أن خامنئي ونظامه يواجهان المشكلة الرئيسية التي تتمثل في أزمة المواجهة الشعبية ضدهم، قبل أن تكون لهما مشكلة المفاوضات أو مقاومة مطالب المجتمع الدولي.
ولفت إلى أنّ مبدأ ذعر النظام هو هذه القضية الرئيسية التي فرضها الشعب والمقاومة الإيرانية، وكذلك معاقل الانتفاضة على النظام في شوارع المدن، قائلا "مع وجود هكذا ظروف للتفاوض، فإنه كما قال خامنئي، هو السم الذي سينتشر داخل هيكل نظامه، ويسرع في انهياره".
وذكر أنّ مواجهة أمريكا تؤدي إلى مزيد من الضغط على الملالي، الذي يواجه حاليًا وضعًا على وشك الانفجار، ولهذا السبب، يحاول خامنئي أن يناور بهكذا أعمال مثل تفجير ناقلات النفط في شواطئ الإمارات، أو الهجوم بالطائرات المسيرة على محطات النفط السعودية، لينقذ نظامه.
وأكد أنّ هذه المحاولات الإجرامية من تفجيرات وغيرها، ستضيق حبل المشنقة على خامنئي، وستسرع من من عملية إسقاطه على يد الشعب الإيراني.
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