أزهري: الضوضاء فعل مزعج لا يجوز أن يخرج من مسلم

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قال الدكتور إبراهيم الهدهد، المستشار العلمي للمنظمة العالمية لخريجي الأزهر الشريف، إن الضوضاء فعل مشين يصدر ممن لا يعرف حقيقة الإسلام، ولا يقصد به شيء معين ولكن يقصد به الصخب فقط.



وأضاف "الهدهد"، خلال لقاء خاص مع فضائية "إكسترا نيوز" مساء اليوم الأحد، أن الضوضاء جريمة وتوصف بالشيوع، مؤكدًا أن الضوضاء فعل مزعج لا يجوز أن يخرج من مسلم.



وتابع أن الضوضاء أذى متسع للجميع، وبقدر ما يتسع الأذى بقدر ما تكثر الآثام، معلقًا: "المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده"، مستكملًا: "حتى ماينفعش نشغل القرآن بصوت مرتفع، فلماذا تجبرني على سماع صوت القرآن عاليًا".

