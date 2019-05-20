الآن: قناة مفتوحة على النايل سات.. مشاهدة مباراة الزمالك ونهضة بركان NoW بي إن سبورتس المفتوحة بث مباشر يلا shoot

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وصول الزمالك ونهضة بركان إلى ملعب المباراة تمهيداً لانطلاقها، ويعمل اللاعبين الآن على إجراء عمليات الإحماء داخل ملعب المباراة قبل البداية.









نعمل على توفير البث المباشر لمباراة الزمالك ونهضة بركان في نهائي الكونفدرالية الإفريقية بعد قليل، وسيتم وضع أكثر من رابط لمتابعة المباراة.









نزول لاعبي الفريقين لأداء عمليات الإحماء داخل الملعب الآن قبل انطلاق المباراة المرتقبة في نهائي الكونفدرالية الإفريقية









دقائق على انطلاق اللقاء بين الزمالك ونهضة بركان الآن حيث نزل اللاعبين إلى ملعب اللقاء من أجل انطلاقته وسط الجماهير الحاضرة.





انطلاق الشوط الأول من المباراة الآن في ملعب فريق نهضة بركان الذي يمتاز بضيق الملعب والملعب ممتليء عن آخره بجماهير نهضة بركان



