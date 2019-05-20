yAlLa KoRa مشاهدة مباراة الزمالك ونهضة بركان (تغطية مباشرة) منقولة عبر قناة beIN SPORTS

الان مشاهدة مباراة الزمالك ونهضة بركان اليوم| بث مباشر مشاهدة مباراة نهائي كأس الكونفدرالية 2019|مشاهدة مباراة نهضة بركان والزمالك الآن يلا شوت كورة لايف









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مشاهدة مباراة الزمالك ونهضة بركان اليوم

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متابعة مشاهدة مباراة الزمالك ونهضة بركان اليوم

الآن دخول لاعبي الفرقين إلى ارضية الملعب من أجل الإحماء.

أجواء رائعة في مدرجات الملعب.

نهاية لاعبي الفرقين من الإحماء والعودة إلى غرف الملابس

دخول لاعبي بركان والزمالك من جديد إلى أرضية الملعب

بداية المباراة بعد دقائق فقط

نتابع معكم أسماء القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الزمالك ونهضة بركان مجانا، وذلك في موعد مباراة نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية 2019، ومباراة الذهاب من نهائي الكونفدرالية 2019، ستجرى على أرضية الملعب البلدي بمدينة بركان بالمغرب، وفي هذا الموضوع سنتابع معكم كل ما يخص القنوات الناقلة لمباراة الزمالك ونهضة بركان مجانا، بجانب موعد وتوقيت مباراة الزمالك ونهضة بركان في الذهاب،التي تنتظرها العديد من الجماهير المصرية والمغربية.





موعد مشاهدة مباراة الزمالك ونهضة بركان اليوم

تما الإعلان انه موعد مشاهدة مباراة نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية 2019، بين الزمالك المصري ونهضة بركان المغربي، سيكون اليوم الأحد الموافق ل 19 مايو 2019 الجاري، وستنطلق متابعة المباراة، ابتداء من الساعة العاشرة ليلا، بتوقيت غرينتش العالمي والمغرب، وفي الحادية عشر قبل منتصف الليل بتوقيت الجزائر وتونس، وفي منتصف الليل بتوقيت مصر المحلي.





القنوات الناقلة لمباراة الزمالك ونهضة بركان مباشرة اليوم

القنوات الناقلة التي ستعرض متابعة مباراة الزمالك اليوم ضد بركان المغربي في نهائي الكونفدرالية، ستكون أولا هي مجموعة قنوات بي إن سبورت، القناة الناقلة حصريا للبطولة، وستعرض المباراة على قناة بي إن سبورت hd 1، وسنقدم لكم اسم معلق المباراة فورا الإعلان عليه رسميا.





القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الزمالك ونهضة بركان اليوم

القناة المفتوحة الناقلة لمباراة الزمالك اليوم الأحد 19-5-2019 مجانا ضد نهضة بركان بشكل مجاني، ستكون أولا هي قناة الأولى المغربية الأرضية، وذلك في ظل منح الكاف، حق بث المباراة للفريق صاحب الأرض والجمهور مجانا، على احد القنوات الأرضية، ومن المنتظر أن تكون بعض القنوات العالمية، من بين القنوات المجانية الناقلة لمباراة نهائي كاس الكونفدرالية الإفريقية 2019 اليوم، من بينها قناة إدمان اربيذجان، على القمر الصناعي اوروبا ستار 1، وذلك على التردد 11175، حيث تقوم القناة في العديد من الأحيان بعرض المباريات مجانا، وفي حالة تواجد جديد سنقدمه لكم.





تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الزمالك ونهضة بركان مباشرة



