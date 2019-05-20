رانيا بدوي: محمد رمضان لا يستحق إلا نمبر ١٠

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انتقدت الإعلامية رانيا بدوي، مسلسل "زلزال" بطولة الفنان محمد رمضان، قائلة: "مع احترامي لقول محمد رمضان عن نفسه أنا نمبر ١ إلا أنه هذا العام لا يستحق إلا نمبر ١٠ وذلك على أقصي تقدير"، لافتة إلى أن المؤلف الكبير عبد الرحيم كمال، صاحب قصة مسلسل زلزال فاجئنا منذ أيام بإعلانه أن المخرج لا يعرض العمل كما هو متفق عليه، وأن هناك شخصيات جديدة أضيفت علي السيناريو، كما أن الأحداث تغيرت.





وأضافت "بدوي" خلال تقديم برنامج "نشرة رنووش" المعروض على صفحتها الرسمية على "الفيسبوك واليوتيوب" اليوم الأحد، أن مسلسل "زلزال" للفنان محمد رمضان هذا العام ضعيف جدًا، مؤكدة أن ضعف المسلسل يرجع لسوء اختياره للعمل وتكرار الفكرة فضلًا عن عدم تركيزه، بالرغم من كونه ممثل مميز وموهوب.



وعرضت الإعلامية، رأي المؤلف بضرورة إيقاف العمل لحفظ حقوقه، مطالبةً القائمون علي المسلسل بضرورة وقفه لمصلحة الجميع، مؤكدة أن إيقافه سيكون من مصلحة الجميع بما فيهم الممثلين لأنه يخصم من رصيد الكل.



وعن دور الفنانة حلا شيحة، في مسلسل زلزال، علقت "بدوي" قائلة: "على ما يبدو أن حلا شيحة نسيت التمثيل وتحتاج لإعادة التدريب فأداءها كان صدمة بالنسبة لي"، مرجحة أن يكون السبب في هذه الصدمة هي رفع سقف التوقعات بعد أن عادت حلا للتمثيل مصحوبة بضجة كبيرة.



وأشارت إلى أن مسلسل "زي الشمس" التي تقوم ببطولته الفنانة الشابة دينا الشربيني، علقت الإعلامية، قائلة: "دينا الشربينى أداءها تحسن بنسبة كبيرة عن أداءها العام الماضي في مسلسل مليكة، منوهة إلى أن معظم مشاهد البكاء التي ظهرت بها الشربيني مكررة، بخلاف مشهد واحد الذي ظهرت فيه مع الفنان أحمد السعدني تواجهه بخيانته لها مع شفيقتها، موضحة أن الإعتقاد السائد لدي بعض الفنانين بأن كثرة مشاهد البكاء والعويل يظهر إمكانيات الممثل خاطيء.





ولفتت إلى أن المخرج سامح عبد العزيز تولي العمل بعد أن قامت المخرجة كاملة أبو ذكري بإعداده من البدايه، وعلي طريق الفراعنة محى اسمها من التتر، لكن يبقي الأغرب في هذا المسلسل هو عدد فريق الكتابه، لافتة إلى أن هناك ٧ أشخاص بقيادة المؤلفة مريم ناعوم، ساهموا في الكتابه، وهذا أمر غريب، خاصة وأن المسلسل لا يستحق كل هذا العدد خاصة وأن المسلسل مقتبس من عمل إيطالي.



وأكدت الإعلامية، أن الكتابة في مصر في أزمة كبيرة بعد انتهاء عصر العمالقة أسامة أنور عكاشة، وصفاء عامر، ومحمد جلال عبد القوي.