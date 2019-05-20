عاجل الان مشاهدة انطلاق مباراة الزمالك ونهضة بركان المغربي في نهائي الكونفدرالية

أطلق الزامبي جاني سيكازوي حكم مباراة الزمالك ونهضة بركان المغربي صافرة بدء المباراة النهائية لبطولة الكونفدرالية، في المباراة التي تجمع الفريقين على ملعب البلدي ببركان بحضور 10 آلاف مشجع.





وكان كريستيان جروس المدير الفني لفريق الزمالك أعلن عن تشكيل فريقه وجاء على النحو التالي :





حراسة المرمى: عمر صلاح.





خط الدفاع: عبد الله جمعة ومحمود علاء ومحمد عبد الغني وحمدي النقاز.





خط الوسط: طارق حامد ومحمود عبد العزيز ويوسف أوباما ومحمود كهربا وأحمد سيد زيزو.





خط الهجوم: عمر السعيد.





وجاء على مقاعد البدلاء: حازم امام - ايمن حفني - بهاء مجدي - ابراهيم حسن - حميد احداد - محمد ابراهيم - محمود الونش





بينما أعلن منير الجعواني، عن تشكيل فريقه في مواجهة الزمالك.





وجاء التشكيل على النحو التالي:





حراسة المرمى: المحمدي.





الدفاع: يشو - لمقدم - دايو - النمساوي.





الوسط: الهلالي - الكاس - ويدار - فرحان.





الهجوم: لابا كودجو - لعشير.



