كورة لايف.. رابط يلا elzamalek مشاهدة الزمالك ضد نهضة بركان بث مباشر 20-5-2019 KoRa StaR

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نهضة بركان Vs الزمالك.

البطولة : كأس الكونفيدرالية الأفريقية (النهائي (مباراة ذهاب)).

القنوات الناقلة : بي إن سبورت HD1 .

الملعب : الملعب البلدي لبركان .

المعلقين : جواد بدة + علي محمد علي .





موعد المباراة :

1:00 صباحاً بتوقيت السعودية .

12:00 منتصف الليل بتوقيت مصر .

1:00 صباحاً بتوقيت فلسطين .

1:00 صباحاً بتوقيت الأردن.

1:00 صباحاً بتوقيت سوريا .

1:00 صباحاً بتوقيت لبنان .





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