رابط Kick Off مشاهدة مباراة مباراة الزمالك ونهضة بركان بث مباشر (yallakora) كورة ستار الزمالك الآن بين سبورت koora

حرص هيرفى رينارد المدير الفنى لمنتخب المغرب، على التواجد فى مقصورة ملعب البلدى ببركان، الذى يحتضن مباراة الزمالك ونهضة بركان، فى ذهاب نهائى الكونفدرالية الأفريقية، والمقرر إنطلاقها فى الثانية عشر بعد منتصف الليل.

ويضم تشكيل الزمالك كلاً من.. حراسة المرمي: عمر صلاح - خط الدفاع: حمدى النقاز، محمود علاء، محمد عبد الغني، عبد الله جمعة - خط الوسط: طارق حامد ومحمود عبد العزيز وأمامهما أحمد سيد زيزو ويوسف أوباما وكهربا - خط الهجوم: عمر السعيد.

وضم تشكيل نهضة بركان كلاً من.. حراسة المرمى: عبد العالي المحمدي - خط الدفاع: عمر النمساوي وسهيل يشو وإسماعيل مقدم ويوسوفو دايو- خط الوسط: بكر الهيلالي ومحمد فرحان وسمير ويدار وأمين الكاس - خط الهجوم: لابا كودجو و حمدي لعشير.