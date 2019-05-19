مشاهدة مباراة نهضة بركان والزمالك بث مباشر ستكون منقولة حصرياً على beIN SPORTS HD المفتوحة

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موعد مباراة الزمالك ونهضة بركان كورة لايف

تبدأ المباراة المصيرية اليوم لنادي الزمالك مباراة الزمالك ونهضة بركان في تمام الساعة الحادية عشر وتسعة وخمسون دقيقة مساءا بتوقيت القاهرة في بث مباشر عبر مجموعة قنوات بي ان سبورت وبالتحديد قناة bein sport hd1.









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