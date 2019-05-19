جماهير النصر تحتفل بالدوري في غياب حمدالله

احتفلت جماهير نادي النصر السعودي، بلقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بعد تتويج الفريق بالبطولة، وذلك خلال تدريبات الفريق اليوم.

احتفلت جماهير نادي النصر السعودي، بلقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بعد تتويج الفريق بالبطولة، وذلك خلال تدريبات الفريق اليوم.

وشهدت احتفالات الجماهير مع الفريق غياب المهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله نجم الفريق، بعدما حصل على راحة من جانب البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للفريق.

وشهدت احتفالات الجماهير مع الفريق غياب المهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله نجم الفريق، بعدما حصل على راحة من جانب البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للفريق.