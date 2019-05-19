مشاهدة مباراة الزمالك ونهضة بركان.. تابع لايف مباراة الزمالك ونهضة بركان YALLA SHOOT

استبعد السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى للزمالك، عماد السيد للإصابة وكلا من محمد حسن وأحمد مدبولى ومحمد عبد السلام للرؤية الفنية من مواجهة نهضة بركان المغربى، فى المباراة التى ستجمع الفريقان فى الثانية عشر من منتصف الليل اليوم الأحد، فى ذهاب نهائى الكونفدرالية.

وبذلك ستكون مقاعد بدلاء الزمالك كالتالى:"حازم إمام - أيمن حفني - بهاء مجدي - إبراهيم حسن - حميد أحداد - محمد إبراهيم - محمود الونش".

وكان تشكيل الزمالك جاء كالتالي:

حراسة المرمي: عمر صلاح.

خط الدفاع: حمدى النقاز، محمود علاء، محمد عبد الغني، عبد الله جمعة.

خط الوسط: طارق حامد ومحمود عبد العزيز وأمامهما أحمد سيد زيزو ويوسف أوباما وكهربا.

خط الهجوم: عمر السعيد.