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أحمد موسى: محور روض الفرج أصبح مزارًا يزوره المصريين والأجانب

الإثنين 20/مايو/2019 - 03:22 ص
أحمد موسى: محور روض الفرج أصبح مزارًا يزوره المصريين والأجانب
أحمد موسى
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داليا الحسين
 
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قال الإعلامي أحمد موسى، إن محور روض الفرج أصبح مزار يزوره المصريين والأجانب، مشيرا إلى أن كوبري تحيا مصر الأعرض في العالم.

وناشد "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الأحد، المصريين بضرورة الحفاظ على محور روض الفرج وكوبري تحيا مصر، معقبًا: "مش عاوزين العشوائية".

وطالب بتوافر شركة نظافة من أجل تولي مسئولية الحفاظ على جمال كوبري تحيا مصر، ومحور روض الفرج. 
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