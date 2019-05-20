ضبط 44 شيكارة دقيق مدعم ببلقاس

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أعلن السيد دايرة وكيل وزارة التموين بالدقهلية، عن ضبط 34 شيكارة دقيق زنة الشيكارة 50 كيلو جرام بالإضافة إلى تحرير محضر لتجميع 10 شكاير بإجمالي مضبوطات بلغ 2250 كيلو جرام.



وأوضح وكيل وزارة التموين، أن هذه المضبوطات جاءت ضمن حملة شنتها المديرية لضبط السوق والحفاظ على مستوى الأسعار ومحاربة جشع البعض من التجار والتصدي للمخالفين واسفرت عن ضبط 34 شيكارة دقيق لتصرف صاحب أحد المخابز ببلقاس فيها،كما تم تحرير محضر ضد مخبز بلدي بناحية أبو طه التابعة لمركز بلقاس لتجميعه10شيكارة دقيق بلدى مدعم زنة الشيكارة الواحدة 50 كيلو جرام من حصة المخبز وتم التحفظ على كمية الدقيق البلدى المضبوطة بالمخبز.



وأكد وكيل وزارة التموين أن الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية، يشدد دائما على استمرار المتابعة والرقابة على أسواق ومنافذ ومحلات بيع السلع والمخابز للوقوف على مدى التزام التجار والبائعين بالأسعار والعمل وفقا للقانون وعدم التلاعب بقوت الشعب وإهدار أموال الدولة التي تخصصها لدعم رغيف الخبز.