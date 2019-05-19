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حسين السيد يعود إلى الأهلي

الأحد 19/مايو/2019 - 10:39 م
حسين السيد يعود إلى الأهلي
حسين السيد
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علي نبوي
 
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تواجد حسين السيد لاعب الأهلي، والذي أعير الموسم الماضي لصفوف الاتفاق السعودي في مران الفريق الأول لكرة القدم، والمقام على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة.

وانتهت إعارة الظهير الأيسر مع الاتفاق السعودي والتي استمرت لمدة موسم ونصف.

وتواجد السيد في مران الفريق الأحمر للتنسيق مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق، لبحث موعد انتظامه في التدريبات الجماعية.

ويستعد الأهلي لمواجهة الإسماعيلي مساء يوم الأربعاء المقبل على ستاد برج العرب بالإسكندرية في مباراة مؤجلة من الجولة الثامنة عشر لمسابقة الدوري الممتاز.

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